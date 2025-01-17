Российские войска установили контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР

Армия России заняла Славянку в ДНР

Армия России заняла Славянку в Донецкой народной республике. Об установлении контроля над населенным пунктом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне спецоперации.

Занятие села стало возможно благодаря действиям военнослужащих Центральной группировки российских войск. Всего за неделю они отбили у противника четыре населенных пункта.

Недельные потери Вооруженных сил Украины на подконтрольном группировке участке превысили 3770 человек.

Ранее армия России заняла село Украинка в ДНР. В ходе боев на этом участке был уничтожен танк Leopard. Помимо этого, украинские войска понесли значительные потери в живой силе.