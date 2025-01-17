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22:28, 17 января 2025Бывший СССР

Российские войска вошли в Зверево

Рогов сообщил, что российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Зверево южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что за освобождение населенного пункта начались бои. Также, по словам Рогова, Зверево фактически является ближайшим пригородом Красноармейска.

Ранее он сообщил, что подразделения ВС РФ вошли в село Котлино южнее Красноармейска. Как утверждает Рогов, в населенном пункте идут бои, а через само Котлино проходят дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

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