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18:17, 17 января 2025Силовые структуры

Началось расследование после падения российского рабочего в колодец

В Нижегородской области рабочий утонул в колодце, следователи возбудили дело
Варвара Митина (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Нижегородской области возбудили уголовное дело после того как рабочий во время чистки снега упал в открытый колодец со сточными водами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Правоохранители дадут оценку действиям ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ.

По версии следствия, в январе машинист установок во время чистки снега упал в открытый колодец со сточными водами и не выжил. Вокруг колодца без люка не было ограждений, уточнили в ведомстве.

Ранее в Батайске Ростовской области мужчина упал в канализационный колодец и не выжил.

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