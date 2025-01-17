СК России объявил в международный розыск 589 воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников

СК объявил в международный розыск 589 иностранных наемников ВСУ

Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск 589 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.

По данным агентства, всего по уголовному делу привлекаются 845 иностранных граждан из 55 стран. Сейчас 589 человек из них объявлены в международный розыск. В ведомстве отметили, что уже расследовано 86 дел и вынесено 49 приговоров.

Ранее Генпрокуратура России сообщала, что по всей России в 2024 году суды вынесли более 50 заочных приговоров наемникам, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины. Всего за 2024 год в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 наемников, уточнили в ведомстве. К уголовной ответственности привлекаются более 750 лиц, среди которых граждане Грузии, США, Молдовы и Франции, а также Швеции, Великобритании и других стран.