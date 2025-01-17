США втайне спонсировали производство дронов на Украине

NYT: Байден тайно профинансировал производство дронов на Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена в сентябре 2024 года тайно профинансировала производство дронов на Украине на 1,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The New York Times (NYT).

Как указали собеседники издания, транш был направлен на «помощь Украине в разработке нового поколения беспилотников и революционное изменение методов ведения войн».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в совместной статье для The New York Times заявили, что Штаты получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой военно-промышленный комплекс.