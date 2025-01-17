Марочко: ВСУ проводят дистанционное минирование на харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят дистанционное минирование местности на харьковском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что украинские военные нанесли ряд ударов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск и Старица. Как было установлено впоследствии, во время атак они использовали кассетные боеприпасы для минирования местности.

«Следует отметить, что данные мероприятия подвергают опасности не только мирных граждан, которые перемещаются по проселочным дорогам, но и самих украинских военнослужащих, находящихся на передовых позициях», — сообщил Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что российские войска продвинулись и улучшили тактическое положение в Петропавловке Харьковской области. Он отметил, что Российские военные при поддержке артиллерии уничтожили несколько долговременных огневых точек ВСУ.