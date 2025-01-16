В ЛНР сообщили о продвижении Российской армии в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись в Петропавловке

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись и улучшили тактическое положение в Петропавловке Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В ходе активных боев, в том числе контактных, российским штурмовым подразделениям удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в населенном пункте Петропавловка Купянского района Харьковской области», — рассказал Марочко.

Он отметил, что Российские военные при поддержке артиллерии уничтожили несколько долговременных огневых точек противника, а также один командно-наблюдательный пункт и два блиндажа.

Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВС России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной, обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат ВСУ. По его словам, это свидетельствует о длительном отсутствии эвакуационных мероприятий ВСУ в данном районе.