Суд Пакистана приговорил экс-премьера страны к 14 годам лишения свободы

Суд Пакистана приговорил экс-премьера страны Имрана Хана к 14 годам заключения

Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по делу о земельной коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Жена Хана Бушра Биби также была признана виновной и приговорена к семи годам тюрьмы. Она была выпущена под залог, но после оглашения приговора взята под стражу.

По версии следствия, экс-премьер вместе с женой получил пять миллиардов рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании недвижимости Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег.

Министр юстиции Азам Назир Тарар сообщил, что партия Хана Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) может обратиться в вышестоящие суды, чтобы обжаловать решение. В PTI утверждают, что земля была предоставлена не для личной выгоды, а для духовного и образовательного учреждения, которое создал бывший премьер-министр.

Имран Хан с августа 2023 года находится в тюрьме по десяткам дел, начиная от обвинений в коррупции и злоупотреблении властью и заканчивая подстрекательством к насилию против государства, после того как в апреле 2022 года он был отстранен от должности в результате вотума недоверия, вынесенного парламентом страны.

В большинстве случаев Хан был либо оправдан, либо приговоры были приостановлены, за исключением дела о земельной коррупции и еще одного дела по обвинению в подстрекательстве сторонников к беспорядкам на военных объектах в знак протеста против его ареста 9 мая 2023 года.