Судья раскрыл причину низкого числа оправдательных приговоров в России

Судебная система России не предполагает наличие оправдательных приговоров. Об этом сообщает «Главный региональный» со ссылкой на председателя Красноярского краевого суда Николая Фугу.
Он заявил, что в России не система Соединенных Штатов, когда обвинитель и адвокат предоставляют свои доказательства. «У нас идет следствие», — сообщил Фуга во время эфира на местной радиостанции. Он отметил, что вина подозреваемого устанавливается именно в рамках следствия. Если доказать вину фигуранта не удается, то дело не доходит до суда. Кроме того, в разговоре с журналистом председатель Красноярского краевого суда допустил вероятность ошибок со стороны прокуроров. «В этих случаях оправдательные приговоры возможны», — сказал он.
Ранее судья в отставке Владимир Золотых заявил, что для российской судебной системы нет ничего лучше, чем суд присяжных. По его словам, суд присяжных выносит значительно больше оправдательных приговоров по сравнению с обычными судами. В 2023 году число оправдательных решений составило 16,5 процента от числа всех вердиктов.