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14:12, 17 января 2025Силовые структуры

Судья раскрыл причину низкого числа оправдательных приговоров в России

Судья Фуга: Судебная система России не предполагает оправдательные приговоры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Судебная система России не предполагает наличие оправдательных приговоров. Об этом сообщает «Главный региональный» со ссылкой на председателя Красноярского краевого суда Николая Фугу.

Он заявил, что в России не система Соединенных Штатов, когда обвинитель и адвокат предоставляют свои доказательства. «У нас идет следствие», — сообщил Фуга во время эфира на местной радиостанции. Он отметил, что вина подозреваемого устанавливается именно в рамках следствия. Если доказать вину фигуранта не удается, то дело не доходит до суда. Кроме того, в разговоре с журналистом председатель Красноярского краевого суда допустил вероятность ошибок со стороны прокуроров. «В этих случаях оправдательные приговоры возможны», — сказал он.

Ранее судья в отставке Владимир Золотых заявил, что для российской судебной системы нет ничего лучше, чем суд присяжных. По его словам, суд присяжных выносит значительно больше оправдательных приговоров по сравнению с обычными судами. В 2023 году число оправдательных решений составило 16,5 процента от числа всех вердиктов.

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