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20:03, 17 января 2025Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют по инфляции

Тариф системы взимания платы с грузовиков «Платон» повысят с 1 февраля на 9,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

С 1 февраля в России подорожает проезд по федеральным автодорогам для большегрузов. Об этом со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщает «Интерфакс».

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн под названием «Платон» вырастет до 3,34 рубля за километр с текущих 3,05.

Отмечается, что фактический размер платы рассчитывается ежегодно в январе с учетом данных Росстата об уровнях инфляции за предыдущий год. В 2024-м показатель составил 9,52 процента. В соответствии с ним со следующего месяца будет проиндексирован тариф.

В прошлом году его подняли на 7,42 процента, повысив плату за каждый километр пути на 21 копейку.

Как заявили в конце прошлого года в Минтрансе РФ, к февралю 2028 года льготные тарифы в системе «Платон» планируется отменить, на фоне чего стоимость проезда для грузовиков будет постепенно расти. Это «позволит увеличить объемы ремонта и поддерживать федеральные дороги в нормативном состоянии», указывали в ведомстве. Там наметили, что с 1 февраля 2026 года с учетом ежегодной индексации тарифа размер платы составит 5,1 рубля за километр.

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