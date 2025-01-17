Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде и был оштрафован

Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов после появления на премьере на велосипеде

Американский и французский актер Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на электровелосипеде и получил штраф в размере 65 фунтов. Об этом пишет The Guardian.

Артиста оштрафовали за парковку в неположеном месте после премьеры фильма «Боб Дилан. Никому не известный» в Лондоне. Шаламе объяснил выбор транспорта его экологичностью. Также, по его словам, благодаря велосипеду он смог избежать пробок и не опоздать на мероприятие.

Ранее Тимоти Шаламе встретился с актером Марком Эйдельштейном, которого называют его российским двойником.