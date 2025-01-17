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16:25, 17 января 2025Культура

Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде и был оштрафован

Тимоти Шаламе оштрафовали на 65 фунтов после появления на премьере на велосипеде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский и французский актер Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на электровелосипеде и получил штраф в размере 65 фунтов. Об этом пишет The Guardian.

Артиста оштрафовали за парковку в неположеном месте после премьеры фильма «Боб Дилан. Никому не известный» в Лондоне. Шаламе объяснил выбор транспорта его экологичностью. Также, по его словам, благодаря велосипеду он смог избежать пробок и не опоздать на мероприятие.

Ранее Тимоти Шаламе встретился с актером Марком Эйдельштейном, которого называют его российским двойником.

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