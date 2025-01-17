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09:04, 17 января 2025Наука и техника

Умная одежда начала вырабатывать энергию при ношении

Создан материал для умной одежды, способный вырабатывать энергию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Henrique Wink Reis / NC State University

Специалисты Университета штата Северная Каролина (США) разработали материал, который может генерировать энергию. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые применили при создании материала знание об амфифилах — поверхностно-активных веществах, имеющих разную полярность. Им удалось разработать технологию сбора статического электричества и сохранения энергии, которую можно использовать для питания гаджетов или умной одежды.

«Мы обнаружили, что амфифильные материалы не только приятны на ощупь, но и могут генерировать до 300 вольт, что замечательно для небольшого куска материала», — заметила исследователь Лилиан Сяо. Электричество вырабатывается во время трения частей материала друг о друга, что неизбежно происходит при ношении одежды.

При этом разработанный материал имеет поверхность с низким коэффициентом трения, что делает изготовленную на его основе одежду удобной для пользователя. «Оптимальный баланс между трением, необходимым для генерации мощности, и сохранением комфорта пользователя имеет первостепенное значение», — заявил соавтор исследования Саад Хан. В Университете штата Северная Каролина заявили, что открыты для сотрудничества с коллегами и производителями умной одежды.

В декабре исследователи из Департамента робототехники и мехатроники в DGIST разработали трехмерный растягивающийся пьезоэлектрический сборщик энергии, который преобразует движения тела в электричество. Устройство оказалось пригодным для носимых технологий.

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