07:30, 18 апреля 2026

Трамп пригрозил Ирану вывозить уран «менее дружественно»

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

В случае отказа Ирана помогать в вывозе обогащенного урана США будут действовать «менее дружественно», заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, вывозить уран будут после подписания сделки.

«Мы зайдем туда с Ираном, заберем его вместе и вывезем в 100-процентном объеме в Соединенные Штаты. Если этого сделано не будет, мы сделаем это в другой, куда менее дружественной форме», — пригрозил глава государства.

Ранее Трамп анонсировал совместный с Ираном вывоз обогащенного урана. Тегеран согласился передать Вашингтону обогащенный уран с объектов, подвергшихся ударам в июне 2025 года.

