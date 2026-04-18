Российская «дочка» Pandora закрыла год с убытком почти в сотни миллионов рублей

Российская «дочка» Pandora закрыла 2025 год с убытком в 238,8 миллиона рублей

Выручка АО «Панклуб», бывшей российской дочки датского ювелирного бренда Pandora, в 2025 году рухнула на полтора миллиарда рублей. По данным сервиса Rusprofile, компания получила убыток 238,8 миллиона рублей при выручке 562,7 миллиона — это на 52 процента меньше, чем годом ранее.

Датская Pandora основана в 1982 году и прославилась браслетами со сменными брелоками. В марте 2022 года компания объявила о приостановке работы в России и Белоруссии, объяснив, что местный бизнес приносит меньше одного процента глобальной выручки.

Российские магазины переименовали в Panclub и сделали мультибрендовыми.

