07:30, 18 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Российская «дочка» Pandora закрыла год с убытком почти в сотни миллионов рублей

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Выручка АО «Панклуб», бывшей российской дочки датского ювелирного бренда Pandora, в 2025 году рухнула на полтора миллиарда рублей. По данным сервиса Rusprofile, компания получила убыток 238,8 миллиона рублей при выручке 562,7 миллиона — это на 52 процента меньше, чем годом ранее.

Датская Pandora основана в 1982 году и прославилась браслетами со сменными брелоками. В марте 2022 года компания объявила о приостановке работы в России и Белоруссии, объяснив, что местный бизнес приносит меньше одного процента глобальной выручки.

Российские магазины переименовали в Panclub и сделали мультибрендовыми.

Ранее эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile рассказали, что швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте бренд Jubilee 24 марта. Уточняется, что права на него будут закреплены за организацией до декабря 2034 года.

