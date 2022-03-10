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Pandora объявила о приостановке работы в России

Датская ювелирная компания Pandora прекратит деловые отношения с Россией и Белоруссией

Фото: Sergi Reboredo / Globallookpress.com

Датская ювелирная компания Pandora объявила о приостановке сотрудничества с Россией и Белоруссией в связи со сложившейся ситуацией на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что решение о прекращении деловых отношений было принято еще 24 февраля. Также представитель бренда отметил, что у Pandora нет работников в России и Белоруссии, поскольку все продажи производятся через официальных дистрибьюторов.

Ранее 10 марта появилась информация о том, что японский производитель одежды Uniqlo прекратит онлайн-продажи и закроет магазины в России.

Кроме того, о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

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Дина Васильева
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