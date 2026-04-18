Создатели видеоигры о первых днях СВО рассказали об угрозах украинцев

Разработчики игры «Гостомельские Богатыри» столкнулись с оскорблениями и угрозами от украинских пользователей. Об этом «Ленте.ру» рассказал креативный директор «Играющих Кошек» Виталий Шутов.
«Первую неделю, пока проект был открыт для Украины, модераторам пришлось буквально в круглосуточном режиме чистить игровые форумы Steam. И дело не только в оскорблениях, были попытки угроз команде, выискивались личные данные сотрудников, звонили с угрозами близким. В общем, мы получили реакцию "типичная Украина"», — поделился Шутов.
Кроме того, некоторые сообщества подавали и продолжают подавать петиции с требованием удалить игру с площадки. Так, игра была запрещена к продаже на территории Австралии.
«Буквально сегодня мы получили уведомление от Steam, что по требованию властей Австралии игра будет запрещена к продаже на территории этой страны. Из самых забавных попыток запретить игру — организованная атака со стороны ЛГБТ-сообщества "любителей фурри" (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Никогда еще такое количество мужчин с аватарками, на которых они раскрашены под собачек и лисичек, не писали нам оскорблений», — рассказал Шутов.
Ранее он рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда при публикации игры в Steam. Модераторы Steam, не до конца разобравшись в проекте, запретили его к продаже на территории России, однако открыли для Украины. В результате команда столкнулась с волной хейта со стороны украинцев.