Турист шлепнул по ягодице девушку и оправдался фразой «не сделал ничего противозаконного»

В Бангкоке турист шлепнул по ягодице незнакомую девушку в супермаркете и оправдался фразой «не сделал ничего противозаконного». Об этом сообщает World of buzz.

Уточняется, что инцидент произошел 12 января. В тот же день польского отдыхающего арестовали, однако вину он не признал. Мужчина заявил, что не знал о противозаконности таких действий. В качестве аргумента он добавил, что часто проделывал подобное в клубах, где никогда не возникало проблем.

«Я не сделал ничего противозаконного. Это вообще не уголовное дело. Почему я должен быть наказан? Полиция ничего не может мне сделать, я собираюсь покинуть Таиланд», — заключил поляк.

Узнав, что мужчина нисколько не раскаивается, девушка подала на него в суд. Его будут судить за домогательство.

Ранее в Бангкоке британского туриста арестовали за изнасилование шестилетней девочки. Полиция вычислила его по видео с телефона, которое он снял во время надругательства.