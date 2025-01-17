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09:38, 17 января 2025Мир

В Британии указали на отсутствие плана поддержки Украины

The Spectator: у Великобритании вряд ли есть план по поддержке Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Лондона вряд ли есть план по поддержке Украины в случае, если новая администрация избранного президента США Дональда Трампа урежет помощь. На это указал бывший сотрудник Комитета по обороне Великобритании Элиот Уилсон в статье для The Spectator.

По его словам, об этом свидетельствует встреча британского премьер-министра Кира Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Каков план Б, если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть», — заявил Уилсон.

Он отметил, что британские власти понимают, что конфликт на Украине приближается завершению, но предпочитают не замечать реального положения дел.

Ранее Стармер призвал Европу заменить США в вопросе оказания дальнейшей военной помощи Украине из-за прихода к власти Трампа. Британский премьер подчеркнул, что, по его мнению, с необходимостью наращивания военных поставок Киеву согласно большинство стран Европы.

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