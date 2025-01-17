В ЕК оценили визит президента Ирана в Россию для подписания договора о партнерстве

Представитель ЕК Гиппер: Визит президента Ирана в РФ показывает слабость Москвы

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию для подписания договора о стратегическом партнерстве показывает слабость Москвы. Так поездку политика в РФ оценила представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии (ЕК) Анита Гиппер, передает «Европейская правда».

По ее словам, несмотря на заявления российской стороны о заинтересованности в мире, Москва якобы «отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию». «И это еще больше показывает слабость России», — отметила пресс-секретарь ЕК.

Ранее президент России Владимир Путин и иранский лидер Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана, церемония проходила в Кремле. По словам лидеров государств, документ охватывает всевозможные сферы сотрудничества, такие как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире.