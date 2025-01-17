В ЕС отвергли существование Украины

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не существует без денег ЕС

Украина, не имеющая своей собственной экономики, не существует без денег Европейского союза (ЕС), заявил в эфире радио Magyar Radio венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Беседа опубликована на официальном YouTube-канале главы правительства.

«Страны не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства», — сказал он.

Ранее Орбан заявил, что если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике», то венгерские аграрии, а также польские и французские не выживут.

