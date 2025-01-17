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13:11, 17 января 2025Экономика

Орбан заявил о невозможности конкурировать с украинскими фермерами

Президент Венгрии Орбан рассказал об угрозе Украины для европейских аграриев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике», то венгерские аграрии, а также польские и французские не выживут. Об этом в интервью радио Kossuth заявил президент Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его мнению, вступление Украины в Евросоюз, к чему стремится Брюссель, потребует серьезные защитные меры в области сельского хозяйства, потому что конкуренцию европейские фермеры не выдержат. Киев своим большим производством по низким ценам сможет разрушить европейский рынок.

Венгрия является одним из основных противников Украины в Евросоюзе. Орбан регулярно блокирует общеевропейские инициативы в поддержку Киева и призывает снять санкции с России.

При этом республика зависит от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», введение санкций в отношении которого не рассматривается на данном этапе, но не исключено в дальнейшем.

Ранее стало известно, что Евросоюз прорабатывает различные меры, чтобы преодолеть возможное вето Венгрии на продление санкций против России. Ранее объединению уже удалось найти способ обойти противодействие Будапешта и выдать Украине кредит под залог доходов от заблокированных российских активов.

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