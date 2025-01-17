Депутат Госдумы Белик: Зеленский сдал Украину в британское рабство

Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал подписанное соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. Его слова приводит РИА Новости.

Белик сказал, что колониальный стиль британских политиков до сих пор наблюдается в их действиях. По его мнению, Лондон «застолбил» себе место в Киеве.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство. Давать колониям много не надо, а вот драть с них за каждую услугу три шкуры — это привычные отношения для британцев», — отметил он.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Ожидается, что инициатива углубит двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.