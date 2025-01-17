В Госдуме рассказали о «военно-семейной драме» бойца СВО со смертью брата и слепым отцом

Бойцу СВО отказали в увольнении, чтобы ухаживать за слепым отцом

Участнику специальной военной операции (СВО) не отпустили со службы, чтобы ухаживать за слепым отцом. О «военно-семейной драме» рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

До СВО солдат жил в Воронежской области с матерью, ослепшим на фоне диабета отцом и братом — кадровым офицером Российской армии. После того как оба мужчины отправились в зону боевых действий, не стало матери. Затем стало известно о смерти брата-офицера. Из всей семьи остался младший из братьев и слепой отец.

Мужчина подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил, чтобы ухаживать за родителем. Однако бойцу отказали в связи отсутствием правовых оснований. В связи с этим парламентарий занялся подготовкой обращения в прокуратуру.

Ранее Иванов рассказал о другом участнике СВО, которого после ранений и участия в боях хотели забрать на срочную службу. Мужчина служил добровольцем, уйдя на спецоперацию сразу после окончания школы. Депутат описал сложившуюся ситуацию как пробел в законодательстве.