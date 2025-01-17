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11:36, 17 января 2025Мир

В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

Песков: В Кремле не ожидают изменений позиций США по украинскому конфликту
Семен Александров (редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Кремле не ожидают изменения позиции США по украинскому конфликту, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Возможность изменения позиции Вашингтона оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков напомнил, что российский лидер Владимир Путин много раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. Он указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.

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