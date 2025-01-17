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15:09, 17 января 2025Силовые структуры

В Москве иностранного массажиста осудят за домогательства к клиентке

В Москве пройдет суд над иностранцем за насилие над клиенткой массажного салона

Фото: didesign021 / Shutterstock / Fotodom  

В Москве пройдет суд над 39-летним иностранным массажистом, который во время сеанса стал домогаться к клиентке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вину он не признает. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 ноября 2024 года 20-летняя москвичка пришла в массажный салон на проспекте Жукова, в котором ранее она уже делала массаж у женщины. В этот раз услуги ей оказывал мастер-стажер. Во время массажа он стал приставать к девушке и трогать ее в интимных местах. Насилие длилось более двух часов. Пострадавшая была в ступоре и не могла сопротивляться. Уже после сеанса она позвонила и рассказала о произошедшем мужу. В результате мужчину арестовали и завели дело.

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