В Москве иностранного массажиста осудят за домогательства к клиентке

В Москве пройдет суд над иностранцем за насилие над клиенткой массажного салона

В Москве пройдет суд над 39-летним иностранным массажистом, который во время сеанса стал домогаться к клиентке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Вину он не признает. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 ноября 2024 года 20-летняя москвичка пришла в массажный салон на проспекте Жукова, в котором ранее она уже делала массаж у женщины. В этот раз услуги ей оказывал мастер-стажер. Во время массажа он стал приставать к девушке и трогать ее в интимных местах. Насилие длилось более двух часов. Пострадавшая была в ступоре и не могла сопротивляться. Уже после сеанса она позвонила и рассказала о произошедшем мужу. В результате мужчину арестовали и завели дело.