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09:43, 17 января 2025Силовые структуры

В Москве задержали троих организовавших незаконную миграцию под видом парикмахерских услуг

В Москве поймали 3 человек, подделывавших миграционные карты на территории рынка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве задержали троих человек, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

По данным правоохранителей, задержанные подделывали миграционные карты под видом парикмахерских услуг и ремонта телефонов на территории крупного рынка, расположенного на юго-западе города. Кроме того, они незаконно изготавливали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и проставляли оттиски поддельных штампов о пересечении государственной границы Российской Федерации. Злоумышленники брали заказы только по рекомендациям проверенных лиц. Их клиентами чаще всего становились приезжие, уклонявшиеся от миграционного контроля.

По словам официального представителя МВД России, оперативники провели обыски на территории рынка, в хостеле и в квартире одного из подозреваемых. В результате были обнаружены и изъяты средства связи, поддельные миграционные документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что в Чувашии полицейские пресекли нелегальную миграцию граждан Сирии в Россию.

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