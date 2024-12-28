Канал незаконной миграции граждан Сирии пресекли в российском регионе

В Чувашии полицейские пресекли канал незаконной миграции граждан Сирии

В Чувашии полицейские пресекли нелегальную миграцию граждан Сирии в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительным данным, организатором канала стала 34-летняя жительница Чебоксар, которая привлекла к делу еще 11 своих знакомых. С марта по декабрь 2023 года они, следуя инструкции наставницы, оформляли иностранцам фиктивные приглашения в Россию, а за это получали деньги. Всего таким образом в Россию попали 30 граждан Сирии.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Известно, что предполагаемая организатор уже попадала в поле зрения оперативников по аналогичному делу и проходил подсудимой по уголовному делу в Кировской области.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция накрыла 70 борделей и канал незаконной миграции.