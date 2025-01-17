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09:34, 17 января 2025Экономика

В России подешевели автомобили с пробегом

«Авто.ру»: За год подержанные автомобили в России подешевели на 12 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За 2024 год подержанные автомобили в России подешевели на 12 процентов. Об этом со ссылкой на исследование «Авто.ру» сообщает Forbes.

Средняя цена на автомобиль с пробегом и возрастом до 15 лет снизилась до двух миллионов рублей. В среднем поддержанные машины подешевели на 284 тысячи рублей.

Сильнее всего потеряла в цене Lada Largus — автомобиль в среднем стоит 966 тысяч рублей (минус 14,6 процента). Подержанный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro можно приобрести за 2,25 миллиона рублей (минус 12,6 процента). Аналогичная судьба постигла Exeed TXL (подешевел на 12 процентов, до 2,81 миллиона рублей), Haval F7 (минус 11,2 процента и 1,91 миллиона рублей) и Chery Tiggo 4 (минус 10,8 процента и 1,52 миллиона рублей).

При этом за 2024 год вырос средний возраст автомобиля. Он увеличился почти до 9 лет, а пробег — до 145 тысяч километров. Чаще всего на вторичном рынке продают автомобили из Германии (22 процента), Японии (21 процент) и Южной Кореи (17 процентов). Отечественные марки занимают долю в 13 процентов, а китайские — 3,3 процента.

Согласно прогнозу «Автостат», по итогам 2024 года суммарные объемы продаж китайских автомобилей в России превысят отметку в 900 тысяч единиц. Доля машин производства КНР в стране за последний год увеличилась с 50,1 почти до 60 процентов. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе ожидать ослабления доминирования Китая на российском авторынке не стоит.

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