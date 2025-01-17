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14:52, 17 января 2025Экономика

В России продлили бесплатный проезд по платным трассам одной категории водителей

В России продлили бесплатный проезд по платным трассам для электрокаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Правительство России продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для водителей электрокаров российского производства. Теперь мера поддержки действует до 2025 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.

На бесплатный проезд имеют право как физические, так и юридические лица. Льгота распространяется на электромобили липецкого «Моторинвеста» (бренд Evolute), «Москвича», компании «ЭМ-Рус», а также на модели «Газель e-NN», «Газель e-City» от Нижегородского автомобильного завода, автовазовские Lada e-Largus, Lada Ellada и «Амберавто А5» сборки калининградского «Автотора». Водители этих авто могут бесплатно проехать по дорогам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

К концу 2024 года льготой воспользовались 10,6 тысячи россиян. Всего по платным автотрассам за указанный период было совершено 1,1 миллиона бесплатных проездов. Отмечается, что интерес российских водителей к современным технологиям растет. По данным Минэкономразвития, количество зарегистрированных в стране электромобилей сейчас превышает 60 тысяч.

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Ранее сообщалось, что за 2024 год в России было продано свыше 17,8 тысячи электрокаров. Реализация таких машин увеличилась на 23 процента в годовом выражении.

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