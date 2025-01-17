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15:56, 17 января 2025Экономика

В России заявили об отсутствии предпосылок для возобновления поставок газа в ЕС

Аналитик Кауфман: Для поставок газа в ЕС нужно изменить политическую ситуацию
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Для возобновления поставок газа в ЕС нужно изменить политическую ситуацию в регионе. Об отсутствии предпосылок для дальнейшего транзита топлива заявили опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер заявил, что потенциальное снижение поставок Норвегией нефти и газа, создает предпосылки для потенциального расширения транзита сырья из России. Если поток энергоресурсов из этой страны в Европу сократится, то цены на газ будут расти, а призывы возобновить энергетическое сотрудничество с Россией станут громче, отметил эксперт.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, Россия является более удачным поставщиком, чем большинство возможных стран-поставщиков. Но чтобы европейские страны снова могли видеть в РФ надежного поставщика энергоресурсов, необходимо крайне серьезное изменение политической ситуации, и эксперты в ближайшее время не видят такой возможности. При этом ожидаемое снижение добычи в Норвегии мало повлияет на ситуацию, так как у ЕС есть выбор, у кого покупать нефть и газ.

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Для наращивания поставок необходимы как политические, так и экономические условия, которые пока неясны, добавил основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов. В 2025 году пройдет множество изменений в правящих кругах европейских государств, ожидается смена правящих партий или лидеров государств, поэтому предпосылки для возобновления экспорта российского газа в ЕС еще могут появиться, предположил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Европейская сторона может надавить на Украину с целью возобновления транзита трубопроводного газа из России через ее территорию.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что для снятия каких-либо санкций против российской нефти избранному президенту США Дональду Трампу потребуется согласие американского Конгресса. При этом он пойдет на эту меру лишь в случае, если цены на бензин из-за этих ограничений на американском рынке значительно вырастут.

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