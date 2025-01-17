Раскрыто условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе

Аналитик Юшков: Трамп смягчит санкции на нефть РФ при росте цен на бензин в США

Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти необходимо согласие американского Конгресса. Однако он может пойти на это только в случае, если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Самому Трампу нужно будет снимать санкции только в одном случае, если введенные, например, против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", санкции подействуют так, что Россия реально сократит экспорт, причем намного, и цены уйдут вверх», — отметил аналитик.

При этом эксперт считает, что санкции могут приостановить необязательно для России, а, например, в отношении Ирана или Венесуэлы.

Ранее появился прогноз о том, что Трамп может снять санкции с российской нефти в знак доброй воли. Однако ждать, что Белый дом потребует от Евросоюза смягчить введенные ограничения, не приходится.

10 января США объявили об ужесточении антироссийских санкций. Под новые ограничения попали «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», страховые компании, перевозящие российскую нефть танкеры, а также ряд руководящих лиц.