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18:46, 17 января 2025Россия

В российском городе эвакуировали несколько сотен человек после звонков из США

В Санкт-Петербурге эвакуировали 755 человек после звонков из США
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге эвакуировали несколько сотен человек после звонков и сообщений на электронную почту из США. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, поступили сообщения о якобы минировании 16 образовательных учреждений и одного торгового центра. После эвакуации в зданиях провели проверку — взрывчатых веществ и взрывных устройств на местах не нашли, уточняет издания.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В 2024 году россиянина осудили за ложное минирование 200 зданий в России и Белоруссии — соответствующие сообщения он распространял через электронную почту.

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