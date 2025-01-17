В российском городе эвакуировали несколько сотен человек после звонков из США

В Санкт-Петербурге эвакуировали 755 человек после звонков из США

В Санкт-Петербурге эвакуировали несколько сотен человек после звонков и сообщений на электронную почту из США. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, поступили сообщения о якобы минировании 16 образовательных учреждений и одного торгового центра. После эвакуации в зданиях провели проверку — взрывчатых веществ и взрывных устройств на местах не нашли, уточняет издания.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В 2024 году россиянина осудили за ложное минирование 200 зданий в России и Белоруссии — соответствующие сообщения он распространял через электронную почту.