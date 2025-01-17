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13:11, 17 января 2025Россия

В российском городе из-за оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников

В Екатеринбурге из-за нехватки кадров к уборке улиц привлекли школьников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге из-за нехватки кадров и оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников. Об этом заявила председатель комитета благоустройства администрации российского города Тамара Благодаткова в эфире ОТВ.

«Не хватает и водителей, и механизаторов, это и обычные дорожные рабочие. Почему: во-первых, это не очень высококвалифицированный труд. Здесь можно принять любого человека, не имеющего специального образования. Нехватка именно таких кадров, она, конечно, высоко ощущается. Меньше стало иностранной рабочей силы», — заявила чиновница.

По словам Благодатковой, из-за возникшего кадрового голода к работам привлекли даже школьников. Она отметила, что за свой труд несовершеннолетние получают деньги.

При этом качество работ в городе она оценила на «удовлетворительно». По ее мнению, этой зимой из-за аномальной погоды поддерживать чистоту намного сложнее.

Ранее из-за оттока мигрантов и нехватки рабочей силы жительниц Свердловской области призывали рожать сварщиков и маляров. Такое мнение высказывал генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

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