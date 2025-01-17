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00:03, 18 января 2025Мир

В Словакии забили тревогу из-за «украинских патриотов»

Словацкий активист Алекса сообщил об угрозах расправы от украинских патриотов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristína Krúžková / Unsplash

Председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса забил тревогу из-за угроз расправы от неких украинских патриотов. Он заявил на видео, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что активистов, собиравших подписи для референдума за отмену санкций против России, предупредили о последствиях в случае, если они не прекратят свою деятельность.

«Вчера мы получили письмо по электронной почте с угрозой, что если мы будем продолжать свою деятельность, то с нами произойдет то же, что и с премьером Фицо (подразумевается покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года — «прим. Ленты.ру»). Это последнее предупреждение с их стороны», — рассказал он.

При этом Алекса заявил, что запугать его не получится, и предложил назначить место и время для встречи. «Угрожайте своим, а не нашему народу и нашей организации», — подчеркнул он.

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