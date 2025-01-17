В США загорелась крупная электростанция

На крупной электростанции в Калифорнии произошел пожар

В Калифорнии загорелась одна из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, сообщает Forbes.

Станция, на которой хранятся литиевые батареи, расположена в городе Мосс-Лендинг округа Монтерей. В восьми районах округа объявлена эвакуация, перекрыта часть шоссе. Жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Причина пожара в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, в том числе одни из самых дорогих жилых домов в стране.