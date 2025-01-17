Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:44, 17 января 2025Экономика

В США загорелась крупная электростанция

На крупной электростанции в Калифорнии произошел пожар
Мария Черкасова

Фото: Mike Blake / Reuters

В Калифорнии загорелась одна из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, сообщает Forbes.

Станция, на которой хранятся литиевые батареи, расположена в городе Мосс-Лендинг округа Монтерей. В восьми районах округа объявлена эвакуация, перекрыта часть шоссе. Жителям рекомендуют закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции. Причина пожара в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что ущерб от разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе может достигать 250-275 миллиардов долларов. Возгорания в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на востоке уничтожили более 12 тысяч построек, в том числе одни из самых дорогих жилых домов в стране.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Космический корабль Starship взорвался во время тестового полета. Что стало причиной катастрофы детища Илона Маска?

      В Кремле оценили вероятность приглашения Украины в НАТО из-за договора с Британией

      Мужчинам и женщинам порекомендовали эффективные методы лечения облысения

      Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

      В США заявили о «невыносимо высоком» риске прямой военной конфронтации с Россией

      В Кремле оценили возможность изменений позиций США по украинскому конфликту

      В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

      В Кремле связали ситуацию в зоне СВО и рейтинг Путина

      В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина в соцопросах

      В трех европейских странах запасы газа опустились ниже 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше