В Великобритании раскрыли выгоду от помощи Украине

Власти Великобритании заявили о выгоде для своего ВПК из-за помощи Украине

Компании по всей Великобритании наращивают военное производство, чтобы иметь возможность помогать Украине, тем самым наращивая мощности военно-промышленного комплекса (ВПК) королевства. Об этом сообщается в заявлении британского правительства, опубликованном на официальном сайте.

«Поскольку компании по всей Великобритании наращивают производство, чтобы удовлетворить потребности Украины, финансирование Киева напрямую поддерживает британскую оборонную промышленность, создавая рабочие места и реализуя правительственную программу роста в этом секторе экономики», — отмечается в заявлении.

Также в правительстве Великобритании добавили, что, «благодаря помощи Украине, британские компании будут впервые почти за два десятилетия производить стволы для артиллерийских орудий».

Ранее стало известно, что Великобритания отправит на Украину своих курсантов для перенимания опыта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что данное решение было принято после успешной реализации операции Interflex, в ходе которой за последние два года было обучено более 51 тысячи украинских новобранцев.