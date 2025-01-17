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17:55, 17 января 2025Бывший СССР

Тимошенко и спецпосланника Трампа по Украине заметили вместе в Париже

Тимошенко и спецпосланника Трампа по Украине Келлога заметили вместе в Париже
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко и спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога заметили вместе в Париже. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что в субботу, 11 января, Келлог выступил на мероприятии иранской оппозиции. Там присутствовала и Тимошенко. Лидер фракции «Батькивщина» опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию с мероприятия. На ней можно заметить разных политиков, в том числе Келлог.

Издание отмечает, что неизвестно, общались ли Тимошенко и спецпосланник Трампа по Украине. В своей публикации она также не упомянула это.

Ранее Келлог отложил визит в Киев и оправился в другие европейские столицы. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, что поездка спецпосланника Трампа была перенесена по юридическим причинам. Он добавил, что его визит продолжает готовиться и состоится уже после инаугурации избранного главы США, которая пройдет 20 января.

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