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19:58, 17 января 2025Силовые структуры

Встреча двух бывших возлюбленных на сельской улице закончилась расправой

В Удмуртии мужчина встретил бывшую возлюбленную и забил ее до смерти
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Республике Удмуртия задержали мужчину, подозреваемого в расправе над бывшей возлюбленной. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января бывшие сожители встретились на одной из улиц села Шаркай. Общение сразу не заладилось, и бывшие влюбленные перешли к взаимным оскорблениям. В какой-то момент мужчина принялся избивать женщину, нанося ей удары по голове. В результате потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти ей жизнь.

Подозреваемый в расправе задержан, предъявлено обвинение, на время расследования уголовного дела он отправлен в СИЗО.

13 января сообщалось, что на Алтае задержали мужчину за избиение девушки и попытку взрыва газа.

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