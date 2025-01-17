Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

Зеленский наградил бойца ВСУ, заколотого Героем России Григорьевым

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойца Вооруженных сил страны (ВСУ) Дмитрия Масловского, которого заколол в рукопашном бое ефрейтор Андрей Григорьев, получивший звание Героя России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск», — сказано в публикации.

В начале января появилось видео рукопашной схватки бойца ВСУ с российским военным в Донецкой народной республике. Григорьев одолел противника, признавшего его превосходство. Ему присвоили звание Героя России 11 января. Он заявлял, что был шокирован этим. Григорьев узнал о присвоении звания от брата, который увидел телевизионный репортаж.

