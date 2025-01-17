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17:48, 17 января 2025Бывший СССР

Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

Зеленский наградил бойца ВСУ, заколотого Героем России Григорьевым
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бойца Вооруженных сил страны (ВСУ) Дмитрия Масловского, которого заколол в рукопашном бое ефрейтор Андрей Григорьев, получивший звание Героя России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Звание Героя Украины присвоено старшему солдату Дмитрию Масловскому 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск», — сказано в публикации.

В начале января появилось видео рукопашной схватки бойца ВСУ с российским военным в Донецкой народной республике. Григорьев одолел противника, признавшего его превосходство. Ему присвоили звание Героя России 11 января. Он заявлял, что был шокирован этим. Григорьев узнал о присвоении звания от брата, который увидел телевизионный репортаж.

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