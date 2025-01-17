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18:25, 17 января 2025Забота о себе

Желающим похудеть людям посоветовали чаще есть брокколи

Диетолог Арзамасцев назвал брокколи и огурец самыми низкокалорийными продуктами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал желающим похудеть людям несколько доступных продуктов с максимально низкой калорийностью. Его слова приводит «Москва 24».

Эксперт посоветовал следящим за весом россиянам чаще есть брокколи и огурцы. Также минимальной калорийностью обладают базилик, укроп, клюква и лимон. «На их переработку организм может тратить либо равнозначное количество калорий, либо чуть больше или чуть меньше. Но факт остается фактом — вес от них не набирается», — уточнил Арзамасцев.

При этом диетолог подчеркнул, что в похудении надеяться только на продукты не стоит — нужно менять подход к питанию и образ жизни в целом. Однако, продолжил врач, если в обед заменить гречневую крупу или картофель на огурец или брокколи, вес действительно будет уходить. Это будет происходить исключительно за счет того, что рацион в течение дня будет более низкокалорийным, заключил Арзамасцев.

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