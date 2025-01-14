Названа одна способная избавить от запоров добавка к завтраку

Диетолог Моньино: Избежать запоров поможет ложка кокосового масла утром натощак

Существует одна доступная каждому добавка к завтраку, способная избавить от запоров, рассказала диетолог Сандра Моньино. Ее специалистка назвала в последнем выпуске своего подкаста «С имбирем и лимоном», пишет издание Mirror.

По словам эксперта, многие люди, особенно старше 60 лет, сталкиваются с запорами. Избежать этой проблемы можно, если принимать утром натощак столовую ложку кокосового масла. Также, по словам Моньино, этот продукт можно добавлять в кофе. Помимо того, что кокосовое масло поможет пищеварению, оно еще и придаст человеку заряд бодрости, отметила она.

Моньино обратила внимание, что кокосовым маслом также можно полоскать рот, чтобы избавиться от неприятного запаха, и даже мыть волосы. «Достаточно нанести масло на кончики волос, чтобы они стали увлажненными и сияющими», — объяснила диетолог.

Ранее диетолог Антонина Стародубова предостерегла от употребления мандаринов беременных женщин, а также людей, склонных к аллергическим реакциям. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям.