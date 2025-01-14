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09:26, 14 января 2025Забота о себе

Названа одна способная избавить от запоров добавка к завтраку

Диетолог Моньино: Избежать запоров поможет ложка кокосового масла утром натощак
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inna Dodor / Shutterstock / Fotodom

Существует одна доступная каждому добавка к завтраку, способная избавить от запоров, рассказала диетолог Сандра Моньино. Ее специалистка назвала в последнем выпуске своего подкаста «С имбирем и лимоном», пишет издание Mirror.

По словам эксперта, многие люди, особенно старше 60 лет, сталкиваются с запорами. Избежать этой проблемы можно, если принимать утром натощак столовую ложку кокосового масла. Также, по словам Моньино, этот продукт можно добавлять в кофе. Помимо того, что кокосовое масло поможет пищеварению, оно еще и придаст человеку заряд бодрости, отметила она.

Моньино обратила внимание, что кокосовым маслом также можно полоскать рот, чтобы избавиться от неприятного запаха, и даже мыть волосы. «Достаточно нанести масло на кончики волос, чтобы они стали увлажненными и сияющими», — объяснила диетолог.

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