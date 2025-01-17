Женщина пожаловалась на открыто изменяющего с тревел-блогершей мужа и получила совет

Коуч по отношениям Джейн Грин дала совет женщине, муж которой открыто изменяет ей с популярной тревел-блогершей. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

По словам женщины, 12 лет назад она узнала, что у ее мужа-пилота интрижка с 18-летней студенткой — он стал наставником девушки, когда та начала сама учиться летному делу. Изменнику пришлось во всем признаться жене после того, как его любовница сделала аборт, за который он заплатил. «Я решила остаться с ним ради наших двух дочерей, но все это время их роман то продолжался, то прекращался. Сейчас она популярная блогерша и пилот в той же компании, что и мой муж. К моему крайнему унижению, она загружает видео своих путешествий, в которых он иногда мелькает», — поделилась переживаниями автор письма.

Женщина подозревает, что дочери, знакомые с контентом блогерши, догадались о романе отца на стороне. «Эта женщина позиционирует себя как "вдохновительницу для девушек", что меня крайне бесит, учитывая, что она разрушила мой брак, не обращая внимания ни на меня, ни на моих девочек. Всякий раз, когда я говорю мужу, что с меня достаточно его измен, он настаивает, что хочет остаться вместе и воспитывать наших дочерей», — написала она.

В ответ Грин отметила, что люди относятся к другим настолько плохо, насколько им позволяют. «В таких ситуациях женщинам легко винить другую женщину, и хотя нельзя оправдать ее поведение, на самом деле именно ваш муж принимает одно плохое решение за другим. Вы же решили с этим жить. Я гарантирую, что замалчивание проблемы и невозмутимое выражение лица наносят больший вред вашей психике и, возможно, вашим дочерям, чем вы думаете», — предупредила специалистка.

Эксперт напомнила женщине, что она заслуживает любви и уважения, но не дождется этого от мужчины, не скрывающего измен. «Прежде чем вы примете какое-либо решение, я хотела бы, чтобы вы нашли психотерапевта. Он поможет вам раскрыть то, что заставило вас поверить, что вы можете довольствоваться огрызками внимания. Зачем мириться с неприемлемым поведением?» — задалась вопросом Грин.

Я не знаю, сколько лет вашим дочерям, но гарантирую, что они знают гораздо больше, чем кажется. У них даже могут быть психологические травмы от измен отца, которые в дальнейшем повлияют на их отношения. Сосредоточьтесь на исцелении себя и обретении чувства собственного достоинства. Ничто не является лучшим примером для дочерей, чем мать, которая находит в себе силы уйти и построить жизнь, в которой ее окружают уважающие ее люди Джейн Грин специалист по отношениям

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