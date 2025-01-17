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16:37, 17 января 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности попыток похудеть на гречке

Диетолог Соломатина: Гречневая монодиета грозит гормональными нарушениями
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Монодиеты могут нанести непоправимый вред здоровью, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об опасности попыток похудеть на гречневой крупе она рассказала женщинам в ходе разговора с изданием «Вечерняя Москва».

Употребление этой популярной крупы каждый день без добавления в рацион других продуктов грозит гормональными нарушениями, предупредила Соломатина. «Не потому, что гречка является вредной, а из-за дефицита строительного материала, который содержится в мясе», — объяснила она.

Диетолог подчеркнула, что недостаток других продуктов питания нарушает биохимические процессы в организме и может стать причиной проблем с почками и зубами, головокружения, нарушений сна. Среди других побочных эффектов монодиет она выделила высыпания на коже, апатию, мигрени, нарушение пищеварения и сбои в работе нервной системы.

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Такие же последствия, продолжила специалист, появятся, если вместо гречки человек будет есть преимущественно брокколи, овсянку или рис. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным: на одной половине тарелки должны располагаться овощи, четверть должен занимать белок, а оставшуюся часть — углеводы, такие как гречка, бурый рис, перловка, цельнозерновой хлеб, посоветовала Соломатина.

Примерное количество гречки, которое можно съедать ежедневно, составляет 150-200 граммов. Если деятельность человека связана с высокими физическими или психическими нагрузками, то можно съесть этой крупы побольше

Елена Соломатинадиетолог

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе некоторых каш. По ее словам, овсяная, гречневая и пшеничная каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают вероятность резких приступов голода.

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