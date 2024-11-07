Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики инсульта

KP.RU: чеснок помогает снизить риск возникновения инсульта

Регулярное употребление чеснока снижает риск возникновения инсульта. О таком его неожиданном полезном свойстве рассказали специалисты уфимского Центра общественного здоровья, пишет KP.RU.

По данным врачей, чеснок помогает снизить артериальное давление, улучшает кровоток и благодаря этому уменьшает риск инсульта. Также для профилактики приступов полезно есть овсянку и авокадо, считают специалисты. «Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. А авокадо богато полезными жирными кислотами и калием, которые поддерживают нормальное давление и здоровье сердца», — добавили специалисты Центра.

Еще одним полезным продуктом эксперты назвали темный шоколад, так как он помогает поддерживать хорошее кровоснабжения мозга. Кроме того, они посоветовали есть жирную рыбу для укрепления здоровья сосудов.

Эксперты подчеркнули, что названные ими продукты сами по себе не защищают от инсульта. Чтобы предотвратить приступ, нужно действовать комплексно: разнообразно питаться, заниматься спортом и следить за артериальным давлением.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе некоторых каш. По ее словам, овсяная, гречневая и пшеничная каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают вероятность резких приступов голода.