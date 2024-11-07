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15:31, 7 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики инсульта

KP.RU: чеснок помогает снизить риск возникновения инсульта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matthew Pilachowski / Unsplash

Регулярное употребление чеснока снижает риск возникновения инсульта. О таком его неожиданном полезном свойстве рассказали специалисты уфимского Центра общественного здоровья, пишет KP.RU.

По данным врачей, чеснок помогает снизить артериальное давление, улучшает кровоток и благодаря этому уменьшает риск инсульта. Также для профилактики приступов полезно есть овсянку и авокадо, считают специалисты. «Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. А авокадо богато полезными жирными кислотами и калием, которые поддерживают нормальное давление и здоровье сердца», — добавили специалисты Центра.

Еще одним полезным продуктом эксперты назвали темный шоколад, так как он помогает поддерживать хорошее кровоснабжения мозга. Кроме того, они посоветовали есть жирную рыбу для укрепления здоровья сосудов.

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Эксперты подчеркнули, что названные ими продукты сами по себе не защищают от инсульта. Чтобы предотвратить приступ, нужно действовать комплексно: разнообразно питаться, заниматься спортом и следить за артериальным давлением.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе некоторых каш. По ее словам, овсяная, гречневая и пшеничная каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают вероятность резких приступов голода.

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