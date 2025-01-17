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06:31, 17 января 2025Из жизни

Женщина пожаловалась на постоянно растущую грудь

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @paige_amelia

Жительница Австралии, страдающая от гигантомастии, пожаловалась на жизненные трудности из-за постоянно растущей груди. Об этом пишет New York Post.

29-летняя Пейдж Амелия из Мельбурна, обхват бюста которой составляет 143 сантиметра, заявила, что эта аномалия приносит ей множество физических и психологических проблем. Гигантомастия может возникнуть из-за ряда факторов — гормональных сбоев, употребления некоторых лекарств и некоторых аутоиммунных заболеваний, — однако австралийке диагноз пока не поставили. Она призналась, что из-за огромного бюста ей приходится шить бюстгальтеры на заказ по 280 австралийских долларов (17,7 тысячи рублей) за каждый.

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У Амелии много поклонников, и ее приглашают на свидания «по 40 раз в день», но она никогда не соглашается. Женщина призналась, что на людях чувствует себя некомфортно, потому что на нее постоянно таращатся, а она не может носить обтягивающую одежду.

Амелия рассказала, что в январе 2022 года обхват ее бюста был 100 сантиметров, но уже к маю 2023-го достиг 139 сантиметров, а сейчас вырос еще больше. Она отметила, что ее грудь растет неравномерно — рост может остановиться на долгое время, а потом грудь может сильно увеличиться за месяц.

Сейчас австралийка подумывает об операции по уменьшению груди, которая обойдется в 10 тысяч австралийских долларов (635 тысяч рублей). Однако Амелия не уверена, что вмешательство будет эффективным, так как грудь может продолжить расти.

Ранее сайт World Population Review назвал страны с самой большой грудью у женщин. Россия заняла шестое место в рейтинге.

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