Бывшему депутату Рады предъявили обвинения в госизмене

Офис Генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене экс-депутату Рады

Офис Генерального прокурора Украины предъявил обвинения в государственной измене депутату Верховной рады VII-IX созывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Имя подозреваемого не раскрывается, но, по версии украинских СМИ, речь идет о церковном меценате Вадиме Новинском.

Отмечается, что депутата также обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений. В ведомстве добавили, что подозреваемый состоял в «Партии регионов» и «Оппозиционном блоке».

Ранее офис Генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против одного из депутатов Верховной Рады об организации незаконного пересечения границы. По данным журналистов, речь идет о Константине Бондареве из партии «Батькивщина».