Дэвид Линч перед смертью дал необычный совет Зеленскому

Вован и Лексус разыграли Линча незадолго до его смерти, представившись Зеленским

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского кинорежиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Во время беседы режиссер посоветовал «Зеленскому» привезти в страну 700 сиддхов (людей, обладающих сверхъестественными силами — прим. «Ленты.ру»), чтобы они закрыли Украину «живым защитным позитивным полем» с помощью трансцендентальной медитации.

При этом он отметил, что это решение не избавит от необходимости вести боевые действия. «Вы, конечно, должны продолжать бороться по-старому, старым способом, к сожалению. А эта новая вещь, группа из 700 сиддхов, будет в дополнение к этой борьбе. Это новый путь», — сказал Линч.

Режиссер умер 16 января в возрасте 78 лет. Причина его смерти неизвестна, но в ноябре 2024 года он рассказал о том, что из-за эмфиземы привязан к дому, по которому передвигается в кислородной маске.