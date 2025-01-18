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07:10, 18 января 2025Культура

Дэвид Линч перед смертью дал необычный совет Зеленскому

Вован и Лексус разыграли Линча незадолго до его смерти, представившись Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли американского кинорежиссера Дэвида Линча незадолго до его смерти, позвонив ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Во время беседы режиссер посоветовал «Зеленскому» привезти в страну 700 сиддхов (людей, обладающих сверхъестественными силами — прим. «Ленты.ру»), чтобы они закрыли Украину «живым защитным позитивным полем» с помощью трансцендентальной медитации.

При этом он отметил, что это решение не избавит от необходимости вести боевые действия. «Вы, конечно, должны продолжать бороться по-старому, старым способом, к сожалению. А эта новая вещь, группа из 700 сиддхов, будет в дополнение к этой борьбе. Это новый путь», — сказал Линч.

Режиссер умер 16 января в возрасте 78 лет. Причина его смерти неизвестна, но в ноябре 2024 года он рассказал о том, что из-за эмфиземы привязан к дому, по которому передвигается в кислородной маске.

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