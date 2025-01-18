Европейская железнодорожная компания вернулась в Россию

ERR: Эстонская компания Operail возобновила перевозки в РФ после приватизации

Эстонская железнодорожная компания Operail возобновила перевозку грузов в Россию после приватизации. Об этом сообщает эстонское национальное телерадиовещание ERR.

«В этом году Operail продолжит свою деятельность в качестве частной компании и будет перевозить грузы <...> в Россию», — говорится в материале. Уточняется, что речь идет о перевозках пальмового масла, которое судном прибывает из Индонезии в порт Палдиски. Затем его отправляют до пограничного пункта Койдула.

Operail прекратила перевозку грузов в Россию и другие виды деятельности в 2023 году в соответствии с распоряжением правительства Эстонии. В 2024 году власти страны выставили на продажу компанию, которая понесла чрезмерные убытки в связи с санкциями против России.