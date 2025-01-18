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12:07, 18 января 2025Экономика

Евросоюз удвоил импорт российских лекарств

Евростат: В ноябре ЕС вдвое увеличил импорт фармпродукции из России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

К ноябрю 2024 Европейский союз (ЕС) вдвое увеличил импорт фармацевтической продукции из России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Закупки выросли до 4,5 миллиона евро — в 2,2 раза по сравнению с ноябрем 2023 года. В то же время за месяц импорт снизился на 23 процента.

Всего за 11 месяцев 2024 года Европа закупила российских фармтоваров на 38,8 миллиона евро, что на 18 процентов больше суммы, потраченной на это год назад. Основная часть закупок пришлась на лекарственные средства (3,2 миллиона евро), а также на сыворотки и вакцины (1,4 миллиона).

В итоге Россия вышла на 23 место в рейтинге крупнейших импортеров фармпродукции в ЕС. В тройке лидеров данного списка находятся Швейцария, США и Британия.

Ранее появилась информация о планах Евросоюза запретить импорт российского алюминия. Данное ограничение внесут в 16-й пакет санкций ЕС.

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