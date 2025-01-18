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00:23, 18 января 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили потерю Времевки

Украинский военный Мучной: бойцы ВС РФ подняли триколор во Времевке в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Воин DV»

Украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он указал, что в селе перед мостом через реку Мокрые Ялы появился триколор. Военный также выразил опасения, что российские подразделения форсируют водную преграду и с севера и юга возьмут в клещи позиции Вооуженных сил Украины (ВСУ) на противоположном берегу.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил в комментарии РИА Новости, что контроль над Времевкой установили штурмовики 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток».

17 января сообщалось, что за три дня боестолкновений во Времевке удалось зачистить примерно 600 строений. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских бойцов и взяли в плен до взвода личного состава противника.

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