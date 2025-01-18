Украинский военный Мучной: бойцы ВС РФ подняли триколор во Времевке в ДНР

Украинский военнослужащий с позывным Мучной подтвердил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он указал, что в селе перед мостом через реку Мокрые Ялы появился триколор. Военный также выразил опасения, что российские подразделения форсируют водную преграду и с севера и юга возьмут в клещи позиции Вооуженных сил Украины (ВСУ) на противоположном берегу.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил в комментарии РИА Новости, что контроль над Времевкой установили штурмовики 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток».

17 января сообщалось, что за три дня боестолкновений во Времевке удалось зачистить примерно 600 строений. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили более 70 украинских бойцов и взяли в плен до взвода личного состава противника.